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الرئيس يتلقى دعوة رسمية من السيسي لحضور مؤتمر قمة قادة العالم للتغير المناخي

السبت 18 يونيو 2022 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتلقى دعوة رسمية من السيسي لحضور مؤتمر قمة قادة العالم للتغير المناخي



القاهرة / وكالات /

تلقى الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، دعوة رسمية من نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور مؤتمر قمة قادة العالم للتغير المناخي.

جاء ذلك خلال استقباله سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين السفير طارق طايل، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث سلّمه دعوة الرئيس السيسي لحضور مؤتمر قمة قادة العالم للتغير المناخي، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية، بتاريخ 7 و 8 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وحمل الرئيس عباس، السفير المصري تحياته وتقديره للرئيس السيسي، كما رحب سيادته بهذه الدعوة الكريمة ، مؤكدا حرصه على تلبيتها، ومشاركة دولة فلسطين في أعمالها.

كما أشاد الرئيس خلال اللقاء بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيزها، بما يخدم العلاقات الأخوية المشتركة، وكذلك في خدمة قضايا أمتنا العربية.

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