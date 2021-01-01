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مستوطنون يمنعون المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في ترقوميا

السبت 18 يونيو 2022 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

منع مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في منطقة الطيبة في بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وقال الناشط في لجنة الدفاع عن الأراضي سليمان جعافرة ، إن عددا من المستوطنين هاجموا المزارعين الذين حاولوا الوصول الى أراضيهم ومزروعاتهم في المنطقة المذكورة، ومنعوهم من القيام بأعمالهم، وذلك بحماية من قوات الاحتلال التي أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة .

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين اعتدوا الأسبوع الماضي على المواطنين خلال وقفة احتجاجية في المنطقة ذاتها، ضد الاستيلاء على 500 دونم من أراضيهم.

#ترقوميا #مستوطنون

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