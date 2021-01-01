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انخفاض سعر بتكوين وتهاوي أسعار العملات الرقمية

السبت 18 يونيو 2022 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض سعر بتكوين وتهاوي أسعار العملات الرقمية



وكالات / سما /

شهد سعر عملة بيتكوين الرقمية انخفاضا ملحوظًا وتهاوت إلى ما دون 20 ألف دولار أميركي، حيث تراجعت جميع أسعار العملات المشفرة بنسبة 8.71% إلى 899.36 مليار دولار مقابل 936.78 مليار دولار.

وخسرت سعر عملة "البيتكوين"، وهي العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، نسبة 8.71%؛ لتصل إلى 19.251.4 دولار، وانخفضت عملة "إيثريوم" نسبة 8.92% مسجلة 1.001.20 دولار، وخسرت  عملة "كاردانو" بنسبة 8.92%؛ لتسجل 0.4596 دولار.

واستمرت خسارة عملة "سولانا" بسنة 10.03%؛ لتسجل 405. 28 دولار، وخسرت عملة "دوج كوين" بنحو 7.55%؛ لتصل إلى مستويات 0.052842 دولار، وخسرت عملة عملة "شيبا" بنسبة 5.49% إلى مستويات 0.0774 دولار.

وخسرت "العقود الذكية AV AX"، وهي العملة المشفرة في حدود 8.36%، إلى مستويات قرب 14.99 دولار، كما انخفضت عملة "Terra Classic" بنسبة 87. 7% إلى مستويات 000.0543 دولار، وخسرت عملة "الريبل" بنسبة 8.63% إلى مستويات 0.30704 دولار.

وخسرت عملة Decentraland بعد بنسبة 6.90%، لتسجل مستوى 0.7851 دولار. 

ويأتي التراجع بعد ساعات من إعلان عدة بنوك مركزية حول العالم رفع أسعار الفائدة، بعد إعلان البنك المركزي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس، وهو ما يفترض أن يؤثر على بقية الأصول الاستثمارية الأخرى.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

#بتكوين #العملات الرقمية #العملات المشفرة

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