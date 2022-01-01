4 شهداء و11 عملية إطلاق نار بالضفة الأسبوع الماضي

رام الله / سما /

استشهد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال، وأصيب 5 جنود ومستوطنين، واندلعت مواجهات في 74 نقطة، و نفذ مقاومون 5 عمليات إطلاق نار، و6 عمليات إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق بالضفة المحتلة الأسبوع الماضي.

ففي يوم أمس الجمعة، اغتالت قوات الاحتلال ثلاثة مقاومين من جنين هم، يوسف ناصر صلاح (23 عاما)، ليث صلاح أبو سرور (24 عاما)، والقسامي براء كمال لحلوح (24 عاما).

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في 15 نقطة، في قلقيلية ونابلس وجنين والخليل وسلفيت ورام الله والقدس.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار، استهدفت قوات الاحتلال في الحي الشرقي لمدينة جنين، ونقطة عسكرية إسرائيلية بمحيط مستوطنة" كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل.

ويوم الخميس، اندلعت مواجهات في 10 نقاط، في القدس والخليل وجنين ورام الله ونابلس وبيت لحم.

وخلال المواجهات أصيب جندي بالحجارة في ترقوميا غرب الخليل، فيما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في بلدة عانين غرب جنين.

ويوم الأربعاء، اندلعت مواجهات في 9 نقاط، في الخليل وجنين ونابلس وقلقيلية وعكا، وأصيبت مستوطنة بالحجارة قرب مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين يطا.

وألقى الشباب الثائر عبوات متفجرة على حاجز بيت فوريك العسكري في نابلس.

ويوم الثلاثاء، اندلعت مواجهات في 9 نقاط ، في القدس والخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس وأريحا.

وأصيب مستوطنان في مواجهات مع المواطنين قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" المقامة على أراضي رام الله.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال في منطقة خلة العامود بنابلس.

ويوم الاثنين، اندلعت مواجهات في 13 نقطة، في القدس وجنين والخليل ورام الله وبيت لحم ونابلس وقلقيلية.



ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في مدينة نابلس، فيما ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة استهدفت آليات إسرائيلية في بلدة حوسان قضاء بيت لحم.

واستهدف الشبان مستوطنة "ايتمار" بعبوة متفجرة رداً على الاعتداءات التي ينفذها سكان تلك المستوطنة بحق المواطنين.

وفي يوم الأحد، اندلعت مواجهات في 10 نقاط، في الخليل وطولكرم وأريحا ورام الله وسلفيت ونابلس.

وأصيبت مستوطنة بالحجارة قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي المواطنين في رام الله، بينما ألقيت زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس بطولكرم.

ويوم السبت، استشهد الشاب سميح جمال عمارنة (37 عامًا)، من يعبد غرب جنين، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الشهر الماضي.

واندلعت مواجهات في 8 نقاط، في القدس والخليل ونابلس وسلفيت وقلقيلية، تخللها إصابة جندي من قوات الاحتلال في مواجهات ترقوميا غرب الخليل.

وألقى الشباب الثائر عبوة متفجرة صوب مستوطنة "جبعون هحدشاه" المقامة على أراضي القدس، وزجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في مخيم العروب.