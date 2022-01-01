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التنمية بغزة تتحدث عن آخر مستجدات دفعات شيكات الشؤون الاجتماعية

السبت 18 يونيو 2022 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية بغزة تتحدث عن آخر مستجدات دفعات شيكات الشؤون الاجتماعية



غزة / سما /

قالت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، بدأنا اليوم بالتزام مع الضفة الغربية بتحديث بيانات السجل الاجتماعي الخاص بالحالات المضافة على البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، وبدأ الباحثون اليوم بالانطلاق ميدانياً لتحديث البيانات.

وأكدت الكحلوت في تصريحات لإذاعة "الأقصى"، أن هذا البرنامج سيكون أكثر عدالة، ونأمل أن ينتهي هذا البرنامج في القريب العاجل.

وأضافت أنه "قبل شهرين بدأنا بتدريب الباحثين على تعبئة الاستمارة، وبدأنا وبشكل متزامن مع الضفة المحتلة بالبدء في تعبئة هذه الاستمارات".

وأشارت الكحلوت إلى أن هناك جهد كبير يقوم به الباحثون الميدانيون من خلال زيارة الأُسر ميدانيًا مرة أخرى وتحديث قاعدة البيانات مرة أخرى لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية.

وتابعت: "حتى هذه اللحظة لم نبلغ بشكل رسمي عن صرف دفعة جديدة من دفعات "الشؤون الاجتماعية"، ونحن بانتظار أن يكون هناك إعلان بشكل رسمي من قبل الوزارة في الضفة المحتلة".

#التنمية بغزة #شيكات الشؤون الاجتماعية #شيكات الشؤون

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