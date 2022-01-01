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هجوم انتحاري على معبد للهندوس في كابول

السبت 18 يونيو 2022 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم انتحاري على معبد للهندوس في كابول



كابول / سما /

تعرض معبد للهندوس في العاصمة الأفغانية كابول لهجوم انتحاري، اليوم السبت، إذ سُمع دوي ثلاثة تفجيرات قوية حتى الآن، بينما تستمرّ المواجهات بين الانتحاريين وقوات الأمن.

وقال الناطق باسم الداخلية الأفغانية عبد النافع تكور، في بيان مقتضب، إن انتحاريين دخلوا إلى معبد للهندوس في منطقة كارتي بروان، وإن قوات الأمن طوقت المنطقة، وحاصرت الانتحاريين داخل المعبد.

ولفت إلى أن الانتحاريين ألقوا قنبلة يدوية على المعبد قبل دخوله، ما أدى إلى إصابة اثنين من أبناء الأقلية الهندوسية نقلا إلى المستشفى.

وأفاد المسؤول الأفغاني بأن مهاجماً انتحارياً خارج المعبد حاول تفجير سيارة مفخخة داخل تجمع للناس، لكنها انفجرت قبل الوصول إلى الهدف، من دون أن يؤدي ذلك إلى أي أضرار، موضحاً أن قوات الأمن حاصرت المنطقة، وتقوم بتطهيرها من المسلحين.

وحاصرت قوات "طالبان" المنطقة من كل الأطراف، ومنعت الدخول إليها، كما أغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إلى غرب كابول.

ولم تتبنَّ أي جهة مسؤولية الهجوم حتى الآن، غير أن معظم الهجمات التي شُنّت على الأقليات في أفغانستان تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتشهد أفغانستان هذه الأيام موجة من أعمال العنف، رغم تأكيد "طالبان" استتباب الأمن في كلّ ربوع البلاد، ما يؤدي إلى إثارة الذعر والخوف في أوساط سكان البلاد.

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