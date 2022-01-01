اتحاد الهيئات المحلية يوقع اتفاقية تعاون مع اتحادات بلديات إيطاليا

رام الله / سما /

أبرم الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، اتفاقية تعاون ثلاثية مع اتحاد بلديات إيطاليا في منطقة أومبريا "ANCI UMBRIA"، ومنظمة الهيئات المحلية للتعاون اللامركزي والتنمية البشرية المستدامة "FELCOS UMBRI".

جاء ذلك على هامش الزيارة التي ينظمها الاتحاد إلى إيطاليا لرؤساء الهيئات المحلية المستفيدة ضمن أنشطة مشروع "شبكة الهيئات المحلية للتنمية المستدامة L.A.N.D "، بهدف تعزيز العلاقات بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها في منطقة أومبريا، وتبادل الخبرات، من خلال البرامج الإقليمية التشاركية ومبادرات التعاون الإنمائي الدولي التي تشارك فيها إيطاليا وفلسطين.

ووقع الاتفاقية رئيس الاتحاد موسى حديد، ورئيس اتحاد بلديات إيطاليا في منطقة أومبريا ميشيل تونياشيني، ونائب رئيس منظمة FELCOS UMBRIA أومبرتو بونيتي، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد عبدالله عناتي إضافة إلى ممثلين ورؤساء عن هيئات محلية من كلا الجانبين.

وقال حديد في حديث للتلفزيون الإيطالي الرسمي على هامش توقيع الاتفاقية: "إن التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي هي تحديات هائلة، ويقع على عاتقنا توسيع الحضور في الشبكات والمنظمات العالمية لتعريف العالم أكثر بممارسات الاحتلال التي تستهدف كل مقومات الحياة في فلسطين".

وأشاد حديد بالعلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والإيطالي، موضحًا أن توقيع هذه الاتفاقية مع المؤسسات الشريكة في إيطاليا يأتي لتأطير هذه الشراكة، وتوسيع قاعدة التعاون المشترك بين الهيئات المحلية الفلسطينية والإيطالية.

وأوضح أن هذه الاتفاقية ستقود إلى مزيد من الشراكات مع اتحادات البلديات في أوروبا.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد عبد الله عناتي: "إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي امتدادًا لجهود الاتحاد لتوسيع شبكة شراكاته مع المؤسسات النظيرة حول العالم، بهدف الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه الشراكات للدخول في مشاريع تنموية مشتركة، وزيادة الفرص، للحصول على التمويل لتنفيذ المشاريع المستهدفة".

وأضاف: " أن توقيع هذه الاتفاقية مع الاتحاد الإيطالي هو ثمرة الشراكة لتنفيذ مشروع مشترك بين مجموعة من الهيئات المحلية الفلسطينية والإيطالية في مجال البيئة والنفايات الصلبة، وأن هذه الاتفاقية ستتيح المجال للبلديات المستهدفة بالمشروع والبلديات الفلسطينية الأخرى للدخول في علاقات مستدامة مع البلديات الإيطالية".

وبموجب الاتفاقية، فإن الأطراف الثلاثة ستعمل على تنفيذ أنشطة التعاون الدولي اللامركزي بين البلديات الفلسطينية ونظيراتها في منطقة أومبريا، من خلال تخطيط وتنسيق أنشطة تبادل الخبرات في مجالات التنمية المحلية المستدامة والتعاون الإقليمي ذات الاهتمام المشترك، مثل: تحديات البيئة وتغير المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية، وإدارة النفايات، وزيادة الوعي والتخطيط الاستراتيجي الإقليمي، والشراكة من أجل التنمية.

وتتيح هذه الاتفاقية المجال للأطراف الثلاثة للعمل بشراكة كاملة سعيًا للانخراط في مشاريع دولية والحصول على تمويل مشترك لتنفيذ الخطط المشتركة التي سيتم تحديدها في إطار خطة عمل. كما سيعمل اتحاد بلديات إيطاليا في منطقة أومبريا ANCI UMBRIA على تيسير العلاقات بين الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ونظيره الإيطالي ANCI على المستوى الوطني، كونه يعمل تحت مظلة اتحاد البلديات الوطني ANCI، ويوكل إليه العمل مع 91 بلدية من منطقة أومبريا في مجالات عديدة، مثل: المجالات الإدارية، والصحة وحماية البيئة، وتنظيم وإدارة الخدمات العامة في مشاريع التعاون اللامركزي وتعزيز التنمية المستدامة، بالتعاون مع "FELCOS Umbria"، وهي منظمة تدعم إنشاء الشراكات والتحالفات متعددة الجهات الفاعلة ومتعددة المستويات بهدف التبادل والنمو بين أقاليم البلدان المختلفة بشأن قضايا التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن اتحاد الهيئات المحلية ينفذ مشروع "شبكة الهيئات المحلية للتنمية المستدامة L.A.N.D" "لصالح الهيئات المحلية في فلسطين بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي، وبالتعاون مع اتحاد البلديات الإيطالية في منطقة أومبريا ANCI UMBRIA، ومنظمة الهيئات المحلية للتعاون اللامركزيFELCOS UMBRIA ، واتحاد بلديات تراسيمينو وجمعية تراسيمينو للخدمات البيئية، واتحاد بلدياتTerre dell'Olio e Sagrantino ، وبلدية أسيزي وهيئة الصرف الصحي والمياه في منطقة أومبريا، علما بأن المستفيدين المباشرين من المشروع تجمع بيت لقيا ونعلين والقرى المجاورة وتجمع حوارة وبيتا والقرى المجاورة.