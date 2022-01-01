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حماس تعقب على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

السبت 18 يونيو 2022 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة



غزة / سما /

عقبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، على الاستهداف الإسرائيلي لمواقع المقاومة في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات إذاعية، إن قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة، هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة والتي كان آخرها اغتيال ثلاثة مقاومين من مدينة جنين.

وأوضح قاسم أن الاحتلال يحاول بائسًا وفاشلاً عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثوري على امتداد فلسطين.

وأضاف: "المقاومة ستشكل على الدوام الدرع الحامي لشعبنا الفلسطيني في كل مكان وسيفه الذي يضرب به عدوه".

وتابع: "برغم العدوان سنواصل نضالنا وقتالنا المشروع ضد المحتل حتى تحرير أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".

وقصف طائرات الاحتلال الحربية، صباح اليوم، عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة، بزعم إطلاق صواريخ تجاه عسقلان داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

#غزة #حماس

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