تعليقات ساخرة من المستوطنين على استهداف مرصداً للمقاومة شمال القطاع

غزة / سما /

أطلق مستوطنو "نتيف هعسراه" تعليقات ساخرة ، اليوم السبت، على استهداف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" لمرصد المقاومة المقابل للمستوطنة، والذي اشتكى منه المستوطنين أكثر من مرة.

واستهزأ المستوطنين من قصف الاحتلال للمرصد، وعبروا عن استغرابهم من قصف الطائرات للمرصد بهذه الطريقة.

وفيما يلي تعليقات المستوطنين على قصف المرصد:

- في نهاية اليوم سيعيدونه كما كان في السابق.

- واااو، هل أطلقوا عليه رصاصة مطاط؟

- ماذا عن الجسر والمدرج الحديد- بقي على حاله!

- ما هذا الهراء؟ لماذا لم يتم إنزاله؟؟

- نصف ساعة من الدهان وسيعود كما كان مرة أخرى