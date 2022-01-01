8 معتقلين من جنين يدخلون عامهم التاسع في سجون الاحتلال

جنين / سما /

دخل ثمانية معتقلين من محافظة جنين، اليوم السبت، عامهم التاسع على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن المعتقلين الثمانية، جميعهم أسرى محررون، وهم:

المعتقل معمر مرشد فايز غوادرة من بلدة بير الباشا جنوبا، محكوم مدى الحياة، وأمضى ما يقارب 9 سنوات في الأسر سابقا.

المعتقل وائل كامل ابو جلبوش من بلدة مركة جنوبا، محكوم مدى الحياة، وأمضى سابقا ما يقارب 9 سنوات في الأسر، ورزق بطفل عن طريق نطفة مهربة.

المعتقل محمد أحمد صالح من بلدة قباطية جنوبا، محكوم مدى الحياة، وأمضى ما يقارب الـ18 عاما بالأسر سابقا.

المعتقل سامر عصام المحروم من مدينة جنين، محكوم 15 عاما وشهرين، وأمضى ما يقارب 26 عاما بالأسر سابقا، ورزق بطفلين عن طريق نطف مجمدة.

المعتقل وهيب عبد الله ابو الرب من بلدة قباطية جنوبا، محكوم 23 عاما، وأمضى ما يقارب 17 عاما بالأسر سابقا.

المعتقل عماد ياسر موسى من بلدة مركة جنوبا، محكوم 11 عاما وثلاثة أشهر، وأمضى ما يقارب 13 عاما بالأسر سابقا، حيث رزق بطفلة عن طريق نطفة مهربة.

المعتقل أشرف خليل أبو الرب من بلدة قباطية جنوبا، محكوم 25 عاما وخمسة أشهر، وأمضى ما يقارب 9 سنوات سابقا بالأسر .

والمعتقل عبد الرحمن حسن ع صلاح من جنين، ومحكوم 25 عاما، وأمضى ما يقارب 10 سنوات بالأسر سابقا.