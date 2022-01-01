رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، استشهاد ثلاثة شبان في جنين، وإدانة الرئاسة جريمة اغتيالهم.

كما تناولت إصابات باعتداءات وقمع مسيرات ضد الاستيطان في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-في ذكرى أبطال ثورة البراق.. الأيام ما زالت حمراء

-مصرع فتى وإصابتان حرجتان من اليامون إثر حادث سير

-40 ضحية منذ مطلع العام: مقتل شابين من الناصرة رميا بالرصاص

-غاز المستوطنين الحارق يستهدف عيون آل دوابشة

-الرئاسة تدين جريمة الاحتلال اغتيال ثلاثة مواطنين في جنين

-لجنة تابعة للأمم المتحدة تناقش الأوضاع في فلسطين

-وزير التربية يوجه بتأجيل امتحان «التوجيهي» لشقيقة الشهيد يوسف صلاح

-أميركا: دعوات لخطوات تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام

-أنطون أبو عاقلة: قوات الاحتلال وراء عملية اغتيال شيرين

"الأيام":

-هكذا أعدمت قوات الاحتلال الشبان الثلاثة في جنين

-مستوطنون يقتحمون منطقة "سارية العلم" في طمون

-إسرائيل تصدر تحذيراً جديداً من هجوم يستهدف رعاياها في تركيا

-الرئاسة: الجريمة رد إسرائيل على مطلب واشنطن عدم التصعيد

-قصف إسرائيلي لمناطق قرب بيت حانون عقب سقوط منطاد تجسس شمال القطاع

-شقيق شيرين أبو عاقلة: العائلة تركز الآن على المحكمة الجنائية الدولية

-مواجهات وإصابة عشرات المواطنين خلال قمع الاحتلال مسيرات الجمعة

-بن غفير يقدم التماسا بشأن إجراءات اقتحام الأقصى

-34 عضوا بالكونغرس يدعون للحفاظ على منصب منسق الأمن الأميركي وعدم تخفيض رتبته

-50 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

-بايدن: لن أعقد اجتماعاً ثنائيا مع ولي عهد السعودية وسأراه في محادثات أوسع

-مقتل 3 شبان من الناصرة وكفر قرع جراء إطلاق نار

-بوتين: روسيا قوية وحديثة تدخل نظاماً عالمياً جديداً

-إسرائيل: قفزة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

"القدس":

-ثلاثة شهداء في جنين

-مشروع استيطاني لفصل المصرارة عن باب العامود

-إصابات باعتداءات وقمع مسيرات ضد الاستيطان

-اخطارات بهدم 20 مسكناً ومنشأة بمسافر يطا

-المقاومة تسيطر على منطاد تجسسي

-واشنطن تطالب إسرائيل بكشف نتائج التحقيق في اغتيال أبو عاقلة

-50 ألفاً يصلون في الأقصى ونواهضة يندد بالاغتيالات

-وثائق: مجزرة صبرا وشاتيلا نفذت بأمر من شارون

-اوكرانيا : تدمير شبه كامل لمصنع كيماوي