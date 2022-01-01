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وفاة الفنان الأردني هشام هنيدي

الجمعة 17 يونيو 2022 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنان الأردني هشام هنيدي



وكالات - سما-

أعلنت وزارة الثقافة الأردنية، اليوم الجمعة، وفاة الفنان الأردني، هشام هنيدي، والذي اشتهر بأدوار تاريخية وبدوية وكوميدية، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد معاناة مع المرض.

وقالت الوزارة في بيان، إن الراحل "حقق حضورا خاصا في أدواره التي مثلها من بينها أدوار اجتماعية معاصرة، فضلا عن تميزه في تقديم أعمال إذاعية بصوته المميز".

ونعته الهيئة العربية للمسرح ونقابة الفنانين الأردنيين ومجموعة من الفنانين الأردنيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم أشرف طلفاح وزهير النوباني وحسن أبو شعيرة وهشام حمادة ونجلاء عبد الله.

يشار إلى أن هنيدي ولد في 1946، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1969 ثم اتجه إلى دراسة الفنون، فحصل على الماجستير في الإخراج السينمائي من موسكو عام 1980.

وقدم على مدى أربعة عقود عشرات المسلسلات التاريخية والبدوية في الأردن وخارجه منها (الفرمان) و(الصقر والرها) و(راس غليص) و(نمر بن عدوان) و(بلقيس) و(أبو جعفر المنصور) و(الطوفان) و(لوحة حب) و(الفرداوي) و(نوف).

وقدم العديد من المسرحيات وشارك بالتعليق الصوتي في أفلام وثائقية وبعض الأعمال الكرتونية للأطفال.

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