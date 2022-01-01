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بايرن ميونخ يحصل على توقيع ماني

الجمعة 17 يونيو 2022 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يحصل على توقيع ماني



وكالات - سما-

 حسم نادي بايرن ميونخ، صفقة السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، اليوم الجمعة، بعد مفاوضات مكثفة مع إدارة وصيف بطل الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن البافاري حصل بالفعل على توقيع ماني في الساعات الماضية، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وأشارت إلى توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع الريدز بشأن انتقال صاحب ال 30 عاما إلى ملعب أليانز أرينا هذا الصيف.

ووقع الدولي السنغالي على عقد لمدة 3 سنوات مع بطل الدوري الألماني، فيما وافق ليفربول على بيعه بأقل من 40 مليون يورو.

وتأتي هذه الصفقة لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن بايرن، بعدما طلب رسميا السماح له بمغادرة النادي قبل عام على انتهاء تعاقده.

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