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الهلال الاحمر: 80 إصابة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في نابلس

الجمعة 17 يونيو 2022 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الاحمر: 80 إصابة خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في نابلس



نابلس / سما /

 اصيب اليوم الجمعة نحو 80 شخصا خلال مواجهات مع الاحتلال في محافظة نابلس.

وافاد المتحدث باسم الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل ان طواقم الهلال تعامت مع نحو 80 اصابة في مواجهات ببورين وبيت دجن وبينا.

وفي بورين اصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و22 شخصا بينهم مواطنون ومتضامنون اجانب بالغاز المسيل للدموع، و3 جراء حوادث سقوط واعتداء.

وفي بيت دجن تعاملت طواقم الهلال مع 7 حالات اختناق بالغاز.

وفي جبل صبيح ببيتا تعاملت طواقم الهلال مع 4 اصابات بالمطاط و32 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع وحالة وقوع.

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