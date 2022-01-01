  1. الرئيسية
  2. مقالات

رغم معرفتيهم بالغدر الإسرائيلي.. وقعوا اوسلو..

الجمعة 17 يونيو 2022 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم معرفتيهم بالغدر الإسرائيلي.. وقعوا اوسلو..



كتب نزار حسين راشد:

ما يحدث على الواجهة الفلسطينية، مؤلم ومحزن، البحثُ جار عن خليفة، وكأنه أياً كان من يخلف، سيعلن النفير العام، أو يرفع علم الجهاد!

قال خليفة..قال! آه كم صغر اللقب، خليفة على خطى من قبله، لا يتحسس آلام الرعيّة، ولا يهتم لهمومها، وينام عن قلقها ليله الطويل، ويسهر الخلق على قعقعة السلاح وهدم البيوت واقتحامات الجنود.ومع ذلك ندعوكم أخوة، ونذكّركم لعلها تنفع الذكرى!
بعيداً عن الشعارات، والمناصب والألقاب، ما الذي تبقى لكم؟
أما آن لكم أن تتطهّروا من رجس أوسلو، وتتوضّأوا من أوضارها.
يقول السيد زياد نخالة أن هؤلاء الذين وقعوا أوسلو، لم يعرفوا إسرائيل جيداً، ولم يقرؤوها قراءة صحيحة، بلى يا أخي لقد عرفوها، مركز الدراسات الفلسطينية ومجلة صامد، كانت وكأنها كتب تشريح، لا تغيب عنها جزئية مهما صغرت من شؤون إسرائيل، ولا شعيرة من شعيراتها، ولكنهم كانوا يكتبون للتسويق لا للتطبيق، كمثل الحمار يحمل أسفارا.
هذه الإنتهازية السياسية التي تكرّست في صفوفهم فصار الرديء يطرد الجيد، هي التي أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه!
هذا هو التشخيص فما الدواء إذن؟ يقول أحد قياداتهم المحسوب كصوت معارض: الحل انتخابات عمومية، تشريعية ورئاسية ومجلس وطني؟
تحت الإحتلال يا أخي؟!هذه رومانسية سياسية، استيقظ العشاق من أحلامهم بها، على صوت الرصاص وقعقعة الأصفاد، التي تقتل وتعتقل، وعلى هدير الجرافات التي تهدم الوطن و تبني للمستوطن.
الدواء يا أخي أن تخرجوا رؤوسكم من تحت الردم، أو تهبطوا من البروج الوهمية وتمزقوا بطاقات الهوية الممهورة بv.i.p
وإلا فانتظروا ثورة شعبية تزيحكم من طريقها وتتشمر للقاء العدو في معركة مفتوحة، وسيكتب الله لنا النصر فيكفي أن ندخل عليهم الباب  فإذا دخلناه فإنا غالبون ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز.
فاستعيدوا هذه الروح الإيمانية وقفوا مع المرابطين والمرابطات في رحاب المسرى، فالشعب يريد منكم أصواتكم فقط أما الدماء فهو يقدمها بسخاء.
وسواء عليكم أحبستم هذا الصوت أم اطلقتموه في فضاء الوطن ليكون لكم ذكرا، فالنهاية وشيكة وسيهدمون عليكم جحوركم لأنكم حتى بالمقياس الإسرائيلي نفسه أصبحتم عائقاً لأنكم وكما كتبتم بأيديكم ذات صحوة: إسرائيل لن تتوقف عند حد، فاقرؤوا ما كتبتم  وعودوا لطريق الجد.
كاتب من الاردن

الأكثر قراءة اليوم

صور : 3 شهداء في عملية اغتيال ارتكبها الاحتلال في جنين

صحيفة عبرية : حسين الشيخ يعزز فرصه في خلافة الرئيس عباس

أسعار صرف العملات

قناة عبرية: هكذا تخطط حماس لمفاجأة إسرائيل في المعركة القادمة

شاهد : وصية الشهيد براء لحلوح "الشيشاني" : "لفوني براية الاسلام فقط ولا تطلقوا الرصاص"

تحليل للجزيرة يكشف نوع وحجم الرصاصة "الإسرائيلية" التي اغتالت شيرين أبو عاقلة

خلال لقائه وفدا دبلوماسيا ..دحلان :حل الدولتين يتطلب موافقة فلسطينية أمريكية إسرائيلية

الأخبار الرئيسية

يديعوت : وثائق إسرائيلية تؤكد ارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا بأمر من شارون

9d535b0b4944e7e50f3be78e604955e7

المقاومة تسيطر على منطاد إسرائيلي شمال غزة والاحتلال يقصف شرقي بيت حانون

صحيفة عبرية : الرئيس الفلسطيني يخشى من تقارب الرياض مع تل أبيب

21F52FBA-85A4-4A6E-A136-6DADCEF7FE5C

سرايا القدس تزف شهداءها الثلاثة في جنين وتتوعد بالرد على جريمة الاحتلال

استراتيجية جديدة.. خشية إسرائيلية من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على الوضع الأمني بغزة

الاتصالات الفلسطينية