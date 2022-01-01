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الاحتلال يجدد طلبه من السلطة بتسليم الرصاصة التي اصابت أبو عاقلة واجراء تحقيق مشترك

الجمعة 17 يونيو 2022 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد طلبه من السلطة بتسليم الرصاصة التي اصابت أبو عاقلة واجراء تحقيق مشترك



القدس المحتلة / سما /

جدد جيش الاحتلال اليوم طلبه من السلطة الفلسطينية بتسليم الرصاصة التي اطلقت على الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة زاعما بانه لا يعرف من الذي اطلق نار حتى الان.

وقال الجيش تعقيبا على التحقيقات بخصوص استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة "في أعقاب التحقيقات التي تم عرضها في الأيام الأخيرة بصورة منحازة يكرر الجيش دعوته الى الفلسطينيين نقل الرصاصة التي أُطلقت على الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة".

وتابع الجيش في بيان صحفي : تجري السلطة الفلسطينية من حين الى اخر تحقيقات مشتركة مع إسرائيل حيث يرمز رفض الفلسطينيين نقل الرصاصة وإجراء تحقيق مشترك الى دوافع الجانب الفلسطيني".

وقال البيان: فمنذ الحادثة والجيش يجري تحقيقات للوقوف على ملابسات مقتل الصحفية حيث قرر رئيس الأركان هذا الأسبوع توسيع فريق التحقيق للتعمق من ناحية توثيق الأحداث التي وقعت حينها ولهذه الغاية انضم الى الفريق ضابط كبير ذي خبرة تكنولوجية فريدة من هيئة الاستخبارات"

وادعى التحقيق الذي أجراه الجيش، أنه لم يتم إطلاق النار على الصحفية بشكل متعمد وانه لا يمكن تحديد ما إذا كانت أصيبت بنيران المسلحين الفلسطينيين الذين اطلقوا النار بالقرب منها بصورة عشوائية أو بنيران جندي من الجيش بشكل خاطئ".

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