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11 إصابة برصاص الاحتلال خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 17 يونيو 2022 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
11 إصابة برصاص الاحتلال خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم



قلقيلية/ سما/

أصيب 11 شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا بجريمة الاحتلال التي ارتكبها بحق أبناء شعبنا في جنين وأدت لارتقاء 3 شهداء.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ان جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني وقنابل الغاز مما ادى لوقوع 11 اصابة بين صفوف الشبان إضافة إلى العشرات بالاختناق بينهم نساء و أطفال عولجوا جميعهم ميدانيا.

وأوضح شتيوي ان مواجهات اندلعت عقب اقتحام جيش الاحتلال للبلدة تركزت في محيط مسجد عمر بن الخطاب، تصدى خلالها الشبان للجنود بالحجارة و إرجاع قنابل الغاز باتجاههم مما اجبرهم على التراجع بعد محاولتهم نصب كمائن لاعتقال الشبان.

وأوضح شتيوي ان المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في كل محافظات الوطن تحديدا في محافظة جنين، داعية لتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.

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