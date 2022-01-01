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جنين : تشييع جثامين شهداء جريمة الاغتيال

الجمعة 17 يونيو 2022 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين : تشييع جثامين شهداء جريمة الاغتيال



رام الله / سما /

 شاركت جماهير غفيرة، ظهر الجمعة، بتشييع جثامين ثلاثة شهداء، قضوا في جريمة اغتيال جديدة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، في جنين شمال الضفة الغربية.

وشارك عشرات المسلحين في جنازة الشهداء، متوعدين بالانتقام للشهداء.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، وصولا إلى منازل الشهداء، وألقى هناك المواطنون نظرة الوداع عليهم، ثم سار الموكب إلى مقبرة جنين لمواراة الشهداء الثرى.

واغتالت قوات الاحتلال فجر اليوم الشهداء: براء لحلوح، ويوسف صلاح، وليث أبو سرور، بإطلاق النار على سيارتهم، خلال اقتحامها لمدينة جنين.

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