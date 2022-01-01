اشتية: الارهابيون القتلة يرتكبون مجزرة جديدة في جنين

غزة /سما/

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشهداء الثلاثة: براء لحلوح، ويوسف صلاح، وليث أبو سرور، فجر اليوم الجمعة في مدينة جنين.

وقال اشتية إن الإرهابيين القتلة يواصلون عملياتهم الإجرامية بارتكاب مجزرة جديدة، راح ضحيتها ثلاثة من أبنائنا في جنين، التي لا يتوقف نزف جراحها حتى يبدأ من جديد طالما يشعر المجرمون بأنهم سيفلتون من العقاب.

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بالتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة، والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، متقدما من أسر الشهداء الثلاثة بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة.