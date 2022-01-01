خلال لقائه وفدا دبلوماسيا في ابو ظبي ..دحلان :حل الدولتين يتطلب موافقة فلسطينية أمريكية إسرائيلية

ابو ظبي/سما/

استعرض القيادي الفلسطيني محمد دحلان رؤيته لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والاليات الواجب اتباعها لإنجاح خيار حل الدولتين في ظل السياسة الإسرائيلية المتبعة على مدار عشرون عاما من الاستيطان والتهويد وسياسة الفصل العنصري والتي تقف عائقا وجعلت من خيار حل الدولتين صعب على ارض الواقع كخيار استراتيجي لإنهاء الصراع.

جاء ذلك خلال استقبال دحلان لوفد دبلوماسي ضم روبرت نيكلسون رئيس مشروع فيلوس (The Philos Project)، وفريق مكون من 20 مشاركاً في المشروع، يضم عاملين في الحكومات الفدرالية، ومتخصصين في الأمن القومي، وطلاب دراسات عليا، ومراسلون، ومدافعين عن حقوق الانسان.

وقال دحلان "ان تنفيذ أي اتفاق يجب ان تتوفر فيه موافقة على الشروط الفلسطينية والإسرائيلية والأمريكية وغياب أي من تلك الموافقات ربما يتسبب بعرقلة لتنفيذ أي اتفاق وخاصة خيار حل الدولتين الذي يجب ان لا نتفاءل به كثيرا كون ان هناك عراقيل كثيرة على ارض الواقع تقف عائق امام تنفيذه".

واردف دحلان "انه يجب ان تتوفر قيادة إسرائيلية تؤمن بحق الفلسطينيين بتقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، الى جانب وجود نظام سياسي فلسطيني وقيادة منتخبة ديموقراطيا ومؤسسات دستورية قادرة على اتخاذ القرار، لا قيادة فردية ووضع فلسطيني مفكك ليس لديه القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية في قضايا جوهرية.

وأوضح دحلان ان وجود إدارة أمريكية قوية تكون قادرة على وضع خيار حل الدولتين موضع التنفيذ ربما يساهم في إنجاح عملية السلام والاستمرار في خيار حل الدولتين كخيار استراتيجي.

وأشار دحلان خلال لقائه بالوفد السياسي الى ان استمرار إسرائيل بسلوكها بتدمير حل الدولتين من خلال خطواتها الممنهجة على الأرض وغياب الضغط الأمريكي، فإن الحل الأمثل هو السير نحو خيار "الدولة الواحدة" الذي يضع ديمقراطية إسرائيل تحت الاختبار، في إقامة دولة واحدة لجميع مواطنيها متساوين في الحقوق والواجبات.

وحذر دحلان من تحويل الصراع السياسي الى صراع ديني نتيجة استمرار سياسة التهويد والاقتحامات للمسجد الأقصى منوها أن ذلك سيشكل قنبلة موقوتة تهدد الجميع، وستلقي بتداعياتها وآثارها السلبية على الشرق الأوسط والعالم.

يذكر ان دحلان طرح في الآونة الأخيرة امام مؤتمر سياسي، خيار الدولة الواحدة كخيار امثل لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.