الاحتلال يقرر هدم 17 مسكنا في مسافر يطا

رام الله / سما /

قال منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مستمرة في عملية التطهير العرقي للمواطنين في مسافر يطا، فقد رفضت محكمة الاحتلال، أمس الخميس، طلبات احترازية واستئناف على هدم 17 مسكنا تجمع خلة الضبع في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح العمور، إن هذا القرار يأتي ردا على الالتماسات التي رفعها أصحاب 17 منزلا في تجمع خلة الضبع، تم تسليم أصحابها قرارات بالهدم على مدار السنوات الأخيرة.

وقال العمور:" قرار المحكمة يدلل على نية حكومة الاحتلال تنفيذ عملية الهدم، وتهجير المواطنين قسرا، تمهيدا لاحلال المستوطنين الإسرائيليين مكاننا".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها اليوم الجمعة:" ان هذا القرار دليل آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم الإسرائيلية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وتصدر قراراتها بناء على أومر وتعليمات من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال بعيدا عن اي قانون، كما أنها توفر الحماية القانونية والحصانة لانتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا ولمن يرتكبها ومن يقف خلفهم، في إثبات جديد على أنها محاكم صورية لا تمت للمحاكم بصلة وتذكرنا في القرون الوسطى، محاكم تشكلت بهدف الاساءة للفلسطينيين وسلبهم حقوقهم وأراضيهم تحت اسم المؤسسة القضائية، لكي توفر ذلك الغطاء لسلب حقوق الفلسطينيين تحت مسمى محكمة، لإعطاء الانطباع بمؤسسة قضائية تقضي حسب القانون وتحاسب وفقه، وليس محكمة تهدف لسلب الفلسطينيين أرضه واملاكه وحتى حياته وحريته".