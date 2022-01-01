  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقرر هدم 17 مسكنا في مسافر يطا

الجمعة 17 يونيو 2022 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر هدم 17 مسكنا في مسافر يطا



رام الله / سما /

قال منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مستمرة في عملية التطهير العرقي للمواطنين في مسافر يطا، فقد رفضت محكمة الاحتلال، أمس الخميس، طلبات احترازية واستئناف على هدم 17 مسكنا تجمع خلة الضبع في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح العمور، إن هذا القرار يأتي ردا على الالتماسات التي رفعها أصحاب 17 منزلا في تجمع خلة الضبع، تم تسليم أصحابها قرارات بالهدم على مدار السنوات الأخيرة.

وقال العمور:" قرار المحكمة يدلل على نية حكومة الاحتلال تنفيذ عملية الهدم، وتهجير المواطنين قسرا، تمهيدا لاحلال المستوطنين الإسرائيليين مكاننا".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها اليوم الجمعة:" ان هذا القرار دليل آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم الإسرائيلية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وتصدر قراراتها بناء على أومر وتعليمات من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال بعيدا عن اي قانون، كما أنها توفر الحماية القانونية والحصانة لانتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا ولمن يرتكبها ومن يقف خلفهم، في إثبات جديد على أنها محاكم صورية لا تمت للمحاكم بصلة وتذكرنا في القرون الوسطى، محاكم تشكلت بهدف الاساءة للفلسطينيين وسلبهم حقوقهم وأراضيهم تحت اسم المؤسسة القضائية، لكي توفر ذلك الغطاء لسلب حقوق الفلسطينيين تحت مسمى محكمة، لإعطاء الانطباع بمؤسسة قضائية تقضي حسب القانون وتحاسب وفقه، وليس محكمة تهدف لسلب الفلسطينيين أرضه واملاكه وحتى حياته وحريته".

الأكثر قراءة اليوم

بشكل مُفاجئ.. بن سلمان يزور الأردن ومصر وتركيا الأسبوع المقبل ومصادر تكشف التفاصيل ..

لهذا السبب .. نقابة الصحفيين تطرد بشكل نهائي "رفا مسمار "

غانتس يصادق على زيادة حصة تصاريح عمال قطاع غزة

قناة عبرية : ارتفاع جديد على أسعار الوقود الشهر القادم

مرفق الرابط.. التعليم بغزة تعلن عن النتائج النهائية للوظائف التعليمية

أسعار صرف العملات

الخارجية الامريكية: ملتزمون بفتحَ قنصلية في القدس ولا موعد لاعادة افتتاح مكتب المنظمة في واشنطن.

الأخبار الرئيسية

93b0730b818fdb3de9ae2e3ffa859cce

صور : 3 شهداء في عملية اغتيال ارتكبها الاحتلال في جنين

قناة عبرية: هكذا تخطط حماس لمفاجأة إسرائيل في المعركة القادمة

صحيفة عبرية : حسين الشيخ يعزز فرصه في خلافة الرئيس عباس

تحليل للجزيرة يكشف نوع وحجم الرصاصة "الإسرائيلية" التي اغتالت شيرين أبو عاقلة

برلمان كتالونيا يقر بـ جرائم الفصل العنصري التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية