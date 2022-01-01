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بينيت يناقش إمكانية تشكيل حكومة بديلة مع نتنياهو

الجمعة 17 يونيو 2022 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يناقش إمكانية تشكيل حكومة بديلة مع نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة كان العبرية، الليلة الماضية النقاب عن إجراء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مشاورات سياسية في الكرياه لمناقشة إمكانية تشكيل حكومة بديلة مع رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو.

 
ووفقاً للقناة العبرية، فإن الائتلاف الحكومي مني بهزيمة أخرى في عملية تصويت هامة في الكنيست الليلة الماضية، وصرح رئيس الوزراء نفتالي بينت بأنه وزملاءه مستمرون في العمل ولن يستسلموا لان البدائل فظيعة ومروعة وهي بنيامين نتنياهو وايتامار بن غفير وانتخابات وهذا ليس في مصلحة الشعب الإسرائيلي.
 
 كما مني الائتلاف الحكومي يوم أمس  بنكسة عندما صادقت الكنيست بكامل هيئتها على احباط خطة الاصلاح في مجال الهواتف الخلوية التي قدمها وزير الاتصالات يوعاز هندل .
 
وتعد هذه النكسات دليلا على تفكك اواصر الائتلاف وتصويت اعضائه بشكل حر دون الامتثال الى الانضباط الكتلوي.

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