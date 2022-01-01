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قناة عبرية: هكذا تخطط حماس لمفاجأة إسرائيل في المعركة القادمة

الجمعة 17 يونيو 2022 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: هكذا تخطط حماس لمفاجأة إسرائيل في المعركة القادمة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن تقييمات الدوائر الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تُشير إلى أن حركة حماس ستحاول مفاجأة إسرائيل في المعركة القادمة، دون الانجرار إلى معركة عسكرية تندلع بعد تصعيد متواصل على غرار ما حدث في الحرب الأخيرة (حارس الأسوار).

 
وبحسب القناة، تُشير هذه التقييمات إلى أن "الإنجاز لدى حماس لن يكون في قتل مستوطنين إسرائيليين عن طريق قصف صاروخي، وإنما من خلال اختراق الحدود واختطاف جندي إسرائيلي، ولذلك هي لا تزال تعتبر الأنفاق وسيلة استراتيجية، لأنها تُمكّن عناصرها من الاقتراب من السياج الأمني".
 
وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع: إن عدد الأنفاق في قطاع غزة يُقدر بالعشرات، منها تلك التي تتيح لعناصر حماس الاقتراب حتى مسافة 50 مترًا من السياج وتنفيذ عملية هجومية في الجانب الإسرائيلي.
 
وأشارت القناة العبرية، إلى أن الجيش الإسرائيلي أقام منظومة دفاعية شاملة على امتداد الحدود مع قطاع غزة، أطلق عليها اسم "جدار الحديد"، تشمل سياجًا إلكترونيًا وسورًا اسمنتيًا تحت الأرض، لإحباط محاولات حفر الأنفاق، بالإضافة إلى متاريس رملية تمنع حماس من رصد الجانب الإسرائيلي.
 
"كما تشمل هذه المنظومة شبكة لنقاط مراقبة وأجهزة استشعار تُدْعَم بالمُسيّرات التي توفر إنذارات مسبقًا لدى اقتراب أي شخص من مجال السياج، إضافة إلى رشاشات تمكن من تحييد أي متسلل دون الحاجة إلى إرسال قوات إلى السياج"، وفق القناة.

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