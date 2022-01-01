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مقتل شابين من الناصرة في جريمة إطلاق نار

الجمعة 17 يونيو 2022 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شابين من الناصرة في جريمة إطلاق نار



القدس المحتلة / سما /

قُتل الشابان محمود فيصل فاخوري وعلي وجدي فاخوري، في العشرينيات من عمريهما، من مدينة الناصرة في جريمة إطلاق نار قرب قرية بسمة طبعون في منطقة حيفا، بعد منتصف الليلة الماضية.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن جناة أطلقوا النار على الضحيتين خلال تواجدهما داخل سيارة خصوصية.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 00:03، حول مصابين في حادث عنف على شارع 75 عند محور طرق ’شاعر هعمكيم’، إذ أقر الطاقم الطبي وفاتهما بعد فشل محاولات إنقاذ حياتهما".

وذكر مضمد كان في المكان، أن "المصابين كانا فاقديْ الوعي إذ عانيا جروحا خطيرة في أنحاء جسديهما، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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