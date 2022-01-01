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صور : 3 شهداء في عملية اغتيال ارتكبها الاحتلال في جنين

الجمعة 17 يونيو 2022 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور : 3 شهداء في عملية اغتيال ارتكبها الاحتلال في جنين



رام الله / سما /

 اعدمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة 3 شبان واصيب 10 في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوة احتلالية خاصة تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة جنين، واطلقت وابلا من الرصاص الحي باتجاه المركبة التي كان يستقلها الشبان الثلاثة، ما أدى إلى استشهادهم على الفور.

والشهداء الثلاثة، هم: يوسف ناصر صلاح (23 عاما)، وبراء كمال لحلوح (24 عاما) من مخيم حنين، وليث صلاح ابو سرور (24 عاما).

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات عنيفة اندلعت في المكان اطلق خلالها جنود الاحتلال الاعيرة النارية باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة 10 منهم، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن موسى العجاوي في الحي الشرقي وفتشته وعبثت بمحتوياته.

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