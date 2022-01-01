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تحليل للجزيرة يكشف نوع وحجم الرصاصة "الإسرائيلية" التي اغتالت شيرين أبو عاقلة

الخميس 16 يونيو 2022 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحليل للجزيرة يكشف نوع وحجم الرصاصة "الإسرائيلية" التي اغتالت شيرين أبو عاقلة



الدوحة / سما /

كشف تحليل أعدته قناة الجزيرة القطرية، اليوم الخميس، عن معطيات جديدة بشأن اغتيال مراسلة القناة الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاصة من قناص إسرائيلي في 11 من أيار/مايو الماضي، أثناء تغطيها لأحداث مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت قناة الجزيرة، أن تحليلها استند إلى آراء خبراء عسكريين يوضح أن الرصاصة المستخدمة في اغتيال شيرين أبو عاقلة من النوع الخارق للدروع.

وأشار تحليل القناة، إلى أن الرصاصة تشوهت بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها، مضيفًا إلى أن الرصاصة كانت من عيار 5.65 ملم تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الرصاصة خرجت من بندقية طراز M4.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في صباح الحادي عشر من أيار/مايو 2022، استشهاد مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاصة مباشرة في رأسها أثناء تغطيتها لاقتحامهِ مخيم جنين، فيما نددت مؤسسات انسانية وحقوقية وصحفية دولية تلك الجريمة.

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