  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيان صادر عن فريق الدفاع عن الطفل الأسير احمد مناصرة

الخميس 16 يونيو 2022 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان صادر عن فريق الدفاع عن الطفل الأسير احمد مناصرة



رام الله / سما /

نشر فريق الدفاع عن الطفل الأسير احمد مناصرة، بيان عاجل، بعد الزيارة التي قام بها له اليوم الخميس 16-6-2022، لمستشفى سجن الرملة.

وأكد الفريق أنه خلال زيارة المحامي خالد زبارقة، ظهرت أثار جراح على طول ذراع الأسير الشاب مناصرة اليسرى حتى منطقة الرسغ، كما ظهرت أثار جراح على ذراعه اليمنى.

وإليكم نص البيان:

بيان هام
قام اليوم الخميس 16/6/2022 المحامي خالد زبارقة بزيارة الأسير أحمد مناصرة في مستشفى سجن "الرملة"، واطلع عن كثب على وضعه الصحي النفسي. 

خلال اللقاء ظهرت آثار جراح على طول ذراع الأسير الشاب اليسرى حتى الرسغ، وايضاً آثار جراح على ذراعه اليمنى. 

في هذا اللقاء مع المحامي زبارقة لم يتواصل أحمد بصرياً أو كلامياً مع المحامي، وبدا ظاهراً عليه ملامح المرض والإنهاك العام. 

وحسب استشارة الطاقم النفسي الذي يتابع قضيته مع طاقم الدفاع، فإن هذا الوضع مقلق جداً، وهناك خطورة جدية وحقيقية على صحة وسلامة أحمد النفسية والعامة اذا استمر مكوثه في سجون سلطات الاحتلال. 

على ضوء ذلك قام طاقم الدفاع بتقديم طلب مستعجل لسلطة السجون الاسرائيلية للإفراج عن الأسير مناصرة، بشكل فوري بسبب التدهور الحاصل في وضعه النفسي والصحي الذي آل به. 

إننا نعود ونحمل السلطات الاسرائيلية مسؤولية التدهور في حالته النفسية بشكل خاص والصحية بشكل عام؛ كونها تعاملت مع وضعه بتجاهل مستمر لظروفه النفسية والصحية الصعبة التي يعاني منها أحمد، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى انتكاسة نفسية خطيرة. 

16/6/2022 
طاقم الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : الشرطة الفلسطينية تطرد جنودًا إسرائيليين من سوق بالضفة

بشكل مُفاجئ.. بن سلمان يزور الأردن ومصر وتركيا الأسبوع المقبل ومصادر تكشف التفاصيل ..

أسعار صرف العملات

إسرائيل تكشف عن اتصالات تجريها مع 3 وزراء خارجية عرب لا ترتبط بلادهم باتفاقيات معها

"فتح" تحمل "حماس" المسؤولية عن أحداث جامعة النجاح

صور : إصابة 3 صيادين احداها خطرة برصاص الاحتلال في بحر غزة

قناة عبرية : ارتفاع جديد على أسعار الوقود الشهر القادم

الأخبار الرئيسية

الخارجية الامريكية: ملتزمون بفتحَ قنصلية في القدس ولا موعد لاعادة افتتاح مكتب المنظمة في واشنطن.

"واللا" العبري : واشنطن تطلب من تل أبيب السماح بتواجد قوات فلسطينية على الحدود مع الأردن

بايدن

زيارة بايدن الى إسرائيل : هذا ما ستطلبه تل أبيب ..

غانتس يصادق على زيادة حصة تصاريح عمال قطاع غزة

إسرائيل تكشف عن اتصالات تجريها مع 3 وزراء خارجية عرب لا ترتبط بلادهم باتفاقيات معها

الاتصالات الفلسطينية