بيان صادر عن فريق الدفاع عن الطفل الأسير احمد مناصرة

رام الله / سما /

نشر فريق الدفاع عن الطفل الأسير احمد مناصرة، بيان عاجل، بعد الزيارة التي قام بها له اليوم الخميس 16-6-2022، لمستشفى سجن الرملة.

وأكد الفريق أنه خلال زيارة المحامي خالد زبارقة، ظهرت أثار جراح على طول ذراع الأسير الشاب مناصرة اليسرى حتى منطقة الرسغ، كما ظهرت أثار جراح على ذراعه اليمنى.

وإليكم نص البيان:

بيان هام

قام اليوم الخميس 16/6/2022 المحامي خالد زبارقة بزيارة الأسير أحمد مناصرة في مستشفى سجن "الرملة"، واطلع عن كثب على وضعه الصحي النفسي.

خلال اللقاء ظهرت آثار جراح على طول ذراع الأسير الشاب اليسرى حتى الرسغ، وايضاً آثار جراح على ذراعه اليمنى.

في هذا اللقاء مع المحامي زبارقة لم يتواصل أحمد بصرياً أو كلامياً مع المحامي، وبدا ظاهراً عليه ملامح المرض والإنهاك العام.

وحسب استشارة الطاقم النفسي الذي يتابع قضيته مع طاقم الدفاع، فإن هذا الوضع مقلق جداً، وهناك خطورة جدية وحقيقية على صحة وسلامة أحمد النفسية والعامة اذا استمر مكوثه في سجون سلطات الاحتلال.

على ضوء ذلك قام طاقم الدفاع بتقديم طلب مستعجل لسلطة السجون الاسرائيلية للإفراج عن الأسير مناصرة، بشكل فوري بسبب التدهور الحاصل في وضعه النفسي والصحي الذي آل به.

إننا نعود ونحمل السلطات الاسرائيلية مسؤولية التدهور في حالته النفسية بشكل خاص والصحية بشكل عام؛ كونها تعاملت مع وضعه بتجاهل مستمر لظروفه النفسية والصحية الصعبة التي يعاني منها أحمد، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى انتكاسة نفسية خطيرة.

16/6/2022

طاقم الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة