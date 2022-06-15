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الاتفاق على إنهاء تداعيات أحداث جامعة النجاح وعودة التعليم الوجاهي الأحد المقبل

الخميس 16 يونيو 2022 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتفاق على إنهاء تداعيات أحداث جامعة النجاح وعودة التعليم الوجاهي الأحد المقبل



نابلس / سما /

أعلن مجلس الأمناء في جامعة النجاح الوطنية، إنهاء كافة تداعيات الأحداث المؤسفة التي حصلت أول أمس على بوابات الجامعة، واستئناف التعليم الوجاهي يوم الأحد المقبل.

وتم الاتفاق اليوم الخميس، خلال اجتماع بين كافة الأطر الطلابية ورئيس الجامعة، ضرورة تحلي جميع مكونات الجامعة بمسؤولياتهم المباشرة في حماية  هذه المؤسسة الأكاديمية والوطنية وصون أمن وسلامة كوادر الجامعة من طلاب وأساتذة على قاعدة الالتزام الكامل وغير المشروط بحماية حق الطلبة في التعبير عن رأيهم ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في الجامعة.

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