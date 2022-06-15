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الاحتلال يخطر بوقف البناء وهدم 12 منزلا في الخضر جنوب بيت لحم

الخميس 16 يونيو 2022 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بوقف البناء وهدم 12 منزلا في الخضر جنوب بيت لحم



رام الله / سما /

 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف العمل والهدم في 12 منزلا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "جبل أبو سود"، في بلدة الخضر بعد ظهر اليوم، وقامت بتسليم أصحاب 12 منزلا اخطارات بوقف العمل، والهدم لمنازلهم.

وأوضح بريجية، إن قوات الاحتلال هددت أصحاب المنازل بأنه في حال استمروا في البناء فإنها ستقوم بهدمها، لافتا إلى أن هناك تصعيدا في تسليم الإخطارات سواء بالهدم أو بوقف البناء في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.

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