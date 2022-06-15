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فيديو.. غسان البلعاوي يفتح النار على إدارة غزة الرياضي

الخميس 16 يونيو 2022 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. غسان البلعاوي يفتح النار على إدارة غزة الرياضي



غزة / سما /

عقب المدير الفني الأسبق لغزة الرياضي غسان البلعاوي على استقالة مدرب نادي غزة الرياضي عماد هاشم من تدريب "العميد" بعد تحقيق الهدف الرئيسي لإدارة النادي خلال بطولة دوري الممتازة لهذا الموسم.

وقال البلعاوي، في حديثه لبرنامج "ستاد القدس" عبر فضائية القدس اليوم، عماد هاشم استقال من تدريب الرياضي، وبكل تأكيد اتفق مع نادي آخر خلال موسم القادم لتدريبه".

واستهجن البلعاوي حديث هاشم عن هدف إدارة غزة الرياضي من هدف الفريق خلال الموسم، قائلاً: "إذا العميد هدفه البقاء في الممتازة، عليه أن يغلق النادي وبواباته ولتذهب الإدارة خارج أسوار النادي".

وفيما يلي حديث البلعاوي عن فريق غزة الرياضي:

 
#غزة الرياضي #العميد #غسان البلعاوي #عماد هاشم

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