سرقة مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي

وكالات / سما /

كشفت إيمان زكي، شقيقة الفنان المصري الراحل أحمد زكي، عن سرقة مقتنياته من منزله وبيعها لأحد الأثرياء.

وأكدت إيمان، حسبما أفاد موقع «الوفد» الإخباري، اختفاء مقتنيات النجم الكبير من مكتبه الخاص في منطقة الهرم.

ووجَّهت الاتهام إلى المحامي الخاص لرامي، الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي، من والدته النجمة هالة فؤاد، موضحةً أنه هو من تلاعب بممتلكات الراحل مُستغلاً أن موكله هو الوريث الشرعي الوحيد له بعد وفاته.

وقالت إن المحامي أقدم على بيع شقة أحمد زكي في المهندسين، فضلاً عن أنه كان يستعرض مقتنيات الراحل عبر قناته الشخصية في موقع «يوتيوب»، ويفتح الخطابات الخاصة به، ويقرأ ما بها لمتابعيه من دون إذن الأسرة.

وأضافت أن المحامي ينوي بيع مقتنيات الراحل لأحد الأثرياء مقابل مليوني دولار، مؤكدةً أنها لا تبحث عن ميراث مادي، ولكنها تُطالب بالاهتمام والبحث عن مقتنيات شقيقها الضائعة، لكي تحتفظ بها في متحف خاص تكريماً له ولتاريخه مثلما وعد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.

وناشدت المسؤولين محاسبة كل من تسبب في ضياع تاريخ وذكريات الفنان الراحل، منوهةً بأن تاريخه الفني يستحق الاحتفاظ به.