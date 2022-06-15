  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

سرقة مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي

الخميس 16 يونيو 2022 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرقة مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي



وكالات / سما /

كشفت إيمان زكي، شقيقة الفنان المصري الراحل أحمد زكي، عن سرقة مقتنياته من منزله وبيعها لأحد الأثرياء.

وأكدت إيمان، حسبما أفاد موقع «الوفد» الإخباري، اختفاء مقتنيات النجم الكبير من مكتبه الخاص في منطقة الهرم.

ووجَّهت الاتهام إلى المحامي الخاص لرامي، الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي، من والدته النجمة هالة فؤاد، موضحةً أنه هو من تلاعب بممتلكات الراحل مُستغلاً أن موكله هو الوريث الشرعي الوحيد له بعد وفاته.

وقالت إن المحامي أقدم على بيع شقة أحمد زكي في المهندسين، فضلاً عن أنه كان يستعرض مقتنيات الراحل عبر قناته الشخصية في موقع «يوتيوب»، ويفتح الخطابات الخاصة به، ويقرأ ما بها لمتابعيه من دون إذن الأسرة.

وأضافت أن المحامي ينوي بيع مقتنيات الراحل لأحد الأثرياء مقابل مليوني دولار، مؤكدةً أنها لا تبحث عن ميراث مادي، ولكنها تُطالب بالاهتمام والبحث عن مقتنيات شقيقها الضائعة، لكي تحتفظ بها في متحف خاص تكريماً له ولتاريخه مثلما وعد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.

وناشدت المسؤولين محاسبة كل من تسبب في ضياع تاريخ وذكريات الفنان الراحل، منوهةً بأن تاريخه الفني يستحق الاحتفاظ به.

#أحمد زكي #الفنان #سرقة #مقتنيات

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

"فتح" تحمل "حماس" المسؤولية عن أحداث جامعة النجاح

أوكرانيا تطلب قرضا من إسرائيل بمبلغ 500 مليون دولار

لبيد: زيارة بايدن ستصنع السلام بين إسرائيل والسعودية

إسرائيل تكشف عن اتصالات تجريها مع 3 وزراء خارجية عرب لا ترتبط بلادهم باتفاقيات معها

قناة عبرية : ارتفاع جديد على أسعار الوقود الشهر القادم

بشكل مُفاجئ.. بن سلمان يزور الأردن ومصر وتركيا الأسبوع المقبل ومصادر تكشف التفاصيل ..

الأخبار الرئيسية

بايدن

زيارة بايدن الى إسرائيل : هذا ما ستطلبه تل أبيب ..

غانتس يصادق على زيادة حصة تصاريح عمال قطاع غزة

إسرائيل تكشف عن اتصالات تجريها مع 3 وزراء خارجية عرب لا ترتبط بلادهم باتفاقيات معها

2022-06-15_20-48-47_585556

بالفيديو : الشرطة الفلسطينية تطرد جنودًا إسرائيليين من سوق بالضفة

uZnmP

صور : إصابة 3 صيادين احداها خطرة برصاص الاحتلال في بحر غزة

الاتصالات الفلسطينية