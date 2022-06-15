تعرف إلى علاج قرحة المعدة اعتماداً على السبب

وكالات / سما /

تعد قرحة المعدة من الأمراض الشائعة والتي تتعدد أسبابها. لكنها تحدث الكثير من الألم للمريض.

ومن علامات حدوث قرحة المعدة وأعراضها: قيء الدم الذي قد يكون أحمر أو أسود، دم داكن في البراز، أو يكون لون البراز أسود أو قطرانياً، الغثيان أو القيء، فقدان الوزن مجهول السبب، وتغييرات في الشهية.

وتساعد بعض الأدوية في علاج قرحة المعدة إلا أن ذلك يعتمد على سببها، وقد تتضمّن طرق العلاج ما يلي:

– المضادات الحيوية للقضاء على بكتيريا الملوية البوابية. لمدة أسبوعين.بالإضافة إلى أدوية إضافية للحد من حمض المعدة.

– الأدوية التي تعمل على منع إنتاج الأحماض، وتحفيز الشفاءمثل: أوميبرازول (برايلوزيك)، ولانزوبرازول (بريفاسيد)، ورابيبرازول (أسيفيكس)، وإيسوميبرازول (نيكسيوم)، وبانتوبرازول (بروتونيكس). ومن الممكن أن يؤدي الاستخدام الطويل المدى لمثبطات مضخة البروتون، خاصة إذا كانت الجرعات عالية، إلى زيادة مخاطر الإصابة بكسر في عظم الورك والرسغ والعمود الفقري.

– الأدوية التي تعمل على الحد من الحموضة. وتشتمل مضادات الأحماض الموصوفة من الطبيب أو الأخرى المتاحة دون وصفة طبية على الأدوية التالية: رانيتيدين (زانتاك)، وفاموتيدين (بيبسيد)، وسيميتيدين (تاجاميت)، ونيزاتيدين (أكسيد).

– مضادات الحموضة التي تعمل على تحييد حمض المعدة.وتعمل على تخفيف الأعراض، لكنها لا تستخدم عموماً لعلاج القرحة.

– الأدوية التي تحمي بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة. وتشتمل خيارات الأدوية الموصوفة من الطبيب على: سوكرالفات (كارفيت)، وميزوبروستول (سايتوتيك). أحد الواقيات الخلوية المتاحة دون وصفة طبية هي: بسموث سبساليسيلات (بيبتو-بيسمول).