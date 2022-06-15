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فريق السلام خامسا في بطولة "غرب آسيا" للكراسي المتحركة

الخميس 16 يونيو 2022 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فريق السلام خامسا في بطولة "غرب آسيا" للكراسي المتحركة



عمان / سما /

حصد فريق السلام للأشخاص ذوي الإعاقة, المركز الخامس في بطولة "غرب آسيا" للأندية أبطال الدوري لكرة السلة للكراسي المتحركة التي نظمها نادي "أجيال الغد" الأردني للمعاقين على ملعب صالة الأمير "حمزة" في مدينة "الحسين الرياضية".

وجاء الانتصار التاريخي الثاني في البطولة لفريق السلام على حساب المستقبل بطل دوري الضفة المحتلة، الذي يضم نجوم المنتخب الوطني للعبة، بقيادة مدرب المنتخب الوطني الفلسطيني معتز أبو دية، بنتيجة (45-42)، إذ تألق في اللقاء من الفائز كل من فادي الديب, وحسام القلازين، ومحمد عجور.

ويترأس وفد نادي السلام محمد عجور، ويضم كلا من محمد العربي، ومحمود السبع، ورجب السنداوي، وحسام القلازين، وعلى جبريل، ومحمود كلوب، وشادي ضهير، وحسين النعيزي، وفادي الديب، ومحمد حسونة، وأحمد أبو دياب.

وخاض الفريق البطولة دون تواجد الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد عاشور، الذى حُرم من مغادرة غزة، إذ تولى المسؤولية بدلا منه اللاعب المحترف في الدوري اليوناني فادي الديب.

يشار إلى أن البطولة أقيمت بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ76, بمشاركة 7 أندية من مختلف الدول العربية.

#بطولة غرب آسيا #فريق السلام

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