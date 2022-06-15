تجديد عقود 3 لاعبين وانتقال حارس في دوري غزة

غزة / سما /

أعلن نادي بيت حانون الرياضي عن تجديد عقود ثلاثة من لاعبيه, استعدادا للموسم الكروي القادم 2022-2023 بالدرجة الممتازة.



وأكد بيت حانون الرياضي, بقاء الثلاثي, الحارس عطايا جودة, والمدافع يوسف أبو زيد, ولاعب الوسط محمود عطية, موسما آخر مع الفريق.



وفي سياق منفصل, تعاقد نادي اليرموك "درجة ثانية" مع حارس المرمى شعبان عفانة, عقب رحيله عن صفوف خدمات دير البلح, ليكون خامس صفقاته بالانتقالات الصيفية.



وكان فريق اليرموك قد تعاقد في وقت سابق مع الرباعي عامر عاشور, ومجد رحمي, وأحمد النجار, ومحمد بكر.