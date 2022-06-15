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3 لاعبين يخضعون لجراحة الرباط الصليبي في غزة

الخميس 16 يونيو 2022 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 لاعبين يخضعون لجراحة الرباط الصليبي في غزة



غزة / سما /

خضع ثلاثة لاعبين في قطاع غزة, لعملية الرباط الصليبي في الركبة مؤخرا, عقب إصابتهم في منافسات الدوري للموسم الكروي الحالي 2021-2022.

وأجرى إبراهيم نتيل لاعب اتحاد الشجاعية (درجة ممتازة) جراحة الرباط الصليبي, تمهيدا للرجوع للملاعب أواخر الموسم القادم, نظرا لحاجته للراحة 4-6 شهور.

وعلى غرار النتيل, خضع الثنائي أحمد الدباس من فريق الأقصى (درجة أولى) ومؤمن سلامة من الزيتون (درجة ثانية), لجراحة الرباط الصليبي, وبات من المتوقع عودتهما للملاعب الموسم المقبل أيضا.

يشار إلى أن الموسم الكروي الحالي ينتهي الأسبوع القادم بإقامة لقاءات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من دوريي الدرجتين الممتازة والأولى.

#إبراهيم نتيل #الرباط الصليبي

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