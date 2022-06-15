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مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الخميس 16 يونيو 2022 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

وزارة المالية تنشر احصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 2022/06/15

معبر كرم أبو سالم التجاري

 استيراد 324 شاحنة

تصدير عدد 31 شاحنة

معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة:

 استيراد 15 شاحنة غاز

ادخال 10 شاحنات سولار لشركة توزيع الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة إجراءات مغادرة 638 مسافر قادمين من الجانب المصري

 اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 624 مسافر قادم من الخارج.

#مالية غزة #الجمارك

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