مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
وزارة المالية تنشر احصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 2022/06/15
معبر كرم أبو سالم التجاري
استيراد 324 شاحنة
تصدير عدد 31 شاحنة
معبر رفح التجاري:
لم يعمل يوم أمس
كميات البترول الواردة:
استيراد 15 شاحنة غاز
ادخال 10 شاحنات سولار لشركة توزيع الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة إجراءات مغادرة 638 مسافر قادمين من الجانب المصري
اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 624 مسافر قادم من الخارج.