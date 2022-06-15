640 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ167

رام الله / سما /

يواصل 640 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ167 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري، وذلك مع استمرار الاحتلال بتصعيده للجريمة عبر إصدار المزيد من الأوامر بحق معتقلين سابقين وجدد.

وذكر نادي الأسير، أنّ من بين المعتقلين الإداريين معتقلتين وهما شروق البدن من بيت لحم، وبشرى الطويل من البيرة، إضافة إلى قاصر وهو أنس أبو الرب (17 عامًا) من جنين.

وأكد نادي الأسير أنّ خطوة المقاطعة تُشكّل أهم الخطوات النضالية التي أقرّها المعتقلون الإداريون لما لهذه الخطوة من أبعاد على المستوى الوطني في التعامل مع المنظومة القضائية للاحتلال، التي ساهمت في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ عبر جملة من الأدوات، وساهم ذلك تلقائيًا في اتساع دائرة الاعتقال الإداريّ.

وبيّن نادي الأسير أنّ الاحتلال أصدر نحو 750 أمر اعتقال إداريّ منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية شهر أيّار الماضي.