  1. الرئيسية
  2. الرياضة

اسم مفاجئ على طاولة الأهلي لخلافة موسيماني

الخميس 16 يونيو 2022 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسم مفاجئ على طاولة الأهلي لخلافة موسيماني



القاهرة / سما /

عرضت إحدى وكالات المدربين, اسم البرتغالي نونو إسبريتو سانتو على إدارة النادي الأهلي المصري لتولي تدريب الفريق "الأحمر" في الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية مصرية, أن اسم سانتو موجود على طاولة الأهلي, لمناقشة التعاقد معه, عقب رحيل المدرب بيتسو موسيماني.

وبحسب التقارير, فإن إدارة الأهلي ترى أن البرتغالي أحد المدربين الكبار في عالم كرة القدم, والعمل معه بالتأكيد إضافة للفريق.

ولكن الراتب الذي طلبته الوكالة التدريبية من الأهلي لسانتو, الذي يبلغ 5 ملايين دولار, بجانب جميع أفراد طاقمه التدريبي, يعيق إتمام الاتفاق بين الطرفين.

كما أن الراتب المطلوب بعيد تماما عن الميزانية التي رصدتها إدارة "القلعة الحمراء" للتعاقد مع المدير الفني الجديد.

ويدرس الأهلي العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب من أجل تعيين أحدهم كمدرب للفريق في الفترة المقبلة.

يشار إلى أن سانتو سبق له تدريب العديد من الأندية الأوروبية المعروفة أبرزها توتنهام وولفرهامبتون الإنجليزيين, وفالنسيا الإسباني.

#بيتسو موسيماني #موسيماني #الأهلي

الأكثر قراءة اليوم

غزة: النيابة العامة توضح اسباب توقيف عضو مجلس إدارة جامعة فلسطين د. سالم صباح

الاقتصاد بغزة تتحدث عن ارتفاع أسعار المواصلات في غزة خلال الفترة القادمة

أسعار صرف العملات

بعد منعه في دول عربية بسبب “المثلية”.. فيلم موجه للأطفال سيعرض في المغرب وسط انتقادات

أوكرانيا تطلب قرضا من إسرائيل بمبلغ 500 مليون دولار

شاهد.. الاقتصاد بغزة تنشر علامات التحقق من دمغ المعادن الثمينة

لبيد: زيارة بايدن ستصنع السلام بين إسرائيل والسعودية

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تكشف عن اتصالات تجريها مع 3 وزراء خارجية عرب لا ترتبط بلادهم باتفاقيات معها

2022-06-15_20-48-47_585556

بالفيديو : الشرطة الفلسطينية تطرد جنودًا إسرائيليين من سوق بالضفة

الاتحاد الأوروبي: ما يتعرض له المعتقل الحلبي يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة

"واللا" العبري : واشنطن تطالب إسرائيل بالامتناع عن إجراءات قد تشعل فتيل التصعيد قبل زيارة بايدن

لازاريني : لن يقوم احد بمهام الاونروا ونقاتل من اجل الحفاظ على الخدمات للاجئين الفلسطنيين

الاتصالات الفلسطينية