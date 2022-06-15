اسم مفاجئ على طاولة الأهلي لخلافة موسيماني

القاهرة / سما /

عرضت إحدى وكالات المدربين, اسم البرتغالي نونو إسبريتو سانتو على إدارة النادي الأهلي المصري لتولي تدريب الفريق "الأحمر" في الفترة المقبلة.



وذكرت تقارير صحفية مصرية, أن اسم سانتو موجود على طاولة الأهلي, لمناقشة التعاقد معه, عقب رحيل المدرب بيتسو موسيماني.



وبحسب التقارير, فإن إدارة الأهلي ترى أن البرتغالي أحد المدربين الكبار في عالم كرة القدم, والعمل معه بالتأكيد إضافة للفريق.



ولكن الراتب الذي طلبته الوكالة التدريبية من الأهلي لسانتو, الذي يبلغ 5 ملايين دولار, بجانب جميع أفراد طاقمه التدريبي, يعيق إتمام الاتفاق بين الطرفين.



كما أن الراتب المطلوب بعيد تماما عن الميزانية التي رصدتها إدارة "القلعة الحمراء" للتعاقد مع المدير الفني الجديد.



ويدرس الأهلي العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب من أجل تعيين أحدهم كمدرب للفريق في الفترة المقبلة.



يشار إلى أن سانتو سبق له تدريب العديد من الأندية الأوروبية المعروفة أبرزها توتنهام وولفرهامبتون الإنجليزيين, وفالنسيا الإسباني.