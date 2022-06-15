نجم جزائري على رادار تين هاج في مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

يسعى المُدرب الهولندي إيريك تين هاج، المُدرب الجديد لنادي مانشستر يونايتد، لموسم انتقالات قوي لتعزيز قدراته في بداية مهمته مع الشياطين الحُمر.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية فإن إدارة اليونايتد مُهتمة بخدمات لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب أيه سي ميلان الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى الأنباء التي تُشير لعدم تقبل بن ناصر خسارة مركزه الأساسي في الفريق لصالح فرانكي كيسي وساندرو تونالي، ولايزال مُتبقياً في عقد النجم الجزائري عام كامل مع الروسونيري.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ميلان يرغب في الحصول على مبلغ 43 مليون باوند للمُوافقة على رحيل بن ناصر، ولكنهم قد يقبلوا بمبلغٍ أقل لإتمام الصفقة.

وأكد التقرير على أن تين هاج يسعى للتعاقد مع لاعب وسط جديد لتعويض رحيل النجم الفرنسي بول بوجبا الذي وضع حداً لمسيرته مع الشياطين الحُمر.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن مُدرب مانشستر يونايتد الأسبق أولي جونار سولشاير أبدى اهتماماً قبل عامين بخدمات بن ناصر، وأشارت إلى أن النجم الجزائري أراد الرحيل عن ميلان العام الماضي قبل أن ينجح المُدير الرياضي باولو مالديني في إقناعه بالبقاء.

ويبلغ بن ناصر من العُمر 24 عاماً، وكان قد انتقل لميلان في 2019 قادماً من إمبولي، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الروسونيري في 105 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 4 أهداف، وصنع 7 أهداف.