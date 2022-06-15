بيريز يفتح أبواب ريال مدريد أمام مبابي

وكالات / سما /

فتح فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أبواب النادي الملكي من جديد أمام فكرة التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، في السنوات المقبلة، بعدما ضاع توقيع اللاعب من أنياب الفريق المدريدي في الآونة الأخيرة، بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

مبابي نفسه فتح باب التعاقد مع ريال مدريد، في تصريحات صحفية، بقوله أن كل شيء وارد الحدوث بعد نهاية عقده مع البي إس جي، بعد ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي عارضته صحافة مدريد في الآونة الأخيرة، بالقول أن قطار ريال مدريد يمر مرة واحدة في العمر.

وعلق بيريز على إمكانية التعاقد مع مبابي، في تصريحات لبرنامج التشيرنجيتو التلفزيوني الإسباني” مبابي لاعب في باريس، وفي غضون سنوات قليلة سنرى ما سيحدث، نحن نرغب دوماً في ترميم صفوف الفريق”.

وأضاف رئيس ريال مدريد” مبابي قال أن حلمه هو اللعب لريال مدريد، باريس لم يسمح له بالرحيل في أغسطس ولم يقبلوا عرضنا، وأكد على رغبته في الرحيل، في الواقع كيليان لم يخن أي أحد، وفي النهاية حدث ما لم نكن نتوقعه، وغير اللاعب حلمه”.

واستطرد بيريز” أعتقد أن مبابي غير قراره بضغوط سياسية ومالية، ومن السهل شرح ما حدث، لقد أعلن للعامة أنه يريد حلمه عندما كان طفلاً، لكنه لم يحدث”.