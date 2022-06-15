ألفيس يودع برشلونة بكلمات مؤثرة

وكالات / سما /

أعلن البرازيلي داني ألفيس رحيله عن نادي برشلونة بنهاية العقد المبرم بين الطرفين في يونيو الجاري، بعدما أدار النادي ظهره لفكرة استمراره في الفريق حتى ديسمبر المقبل.

وودع ألفيس، الذي عاد للبارسا في الميركاتو الشتوي، النادي الكتالوني وجمهوره برسالة مؤثرة، مساء الأربعاء، بعدما قرر النادي عدم الاعتماد عليه في الموسم المقبل.

وقال البرازيلي عبر حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي إنستجرام “حان وقت الوداع، عشت ثمانية سنوات في هذا النادي، تمر السنون مثل أي شيء في الحياة، ويصل الجميع لمفترق الطرق”.

وأضاف ألفيس” حاولوا إبعادي عن النادي دون جدوى، وأريد أن أشكر كل من منحني الفرصة للعودة إلى برشلونة، ولن أقول الوداع إلا بعد شكر كل من يعمل في الظل وخلف الكواليس ليجعلنا نظهر في أفضل شكل”.

وأكمل اللاعب البرازيلي” أرغب في توجيه الشكر لكل العاملين في النادي ولكل من ساهم في منحي الفرصة على ارتداء ألوان الفريق من جديد، كنت سعيداً لأقصى درجة، وأتمنى ألا يفتقدوا جنوني اليومي، وأتمنى أن ينجح المتواجدين في النادي في تغيير تاريخ برشلونة الجميل”.

واستطرد داني” فزت مع برشلونة بـ 23 لقباً، بينها سداسية تاريخية، الثلاثية مرتين، لقد كان كتاباً ذهبياً مفتوحاً، وأتمنى ألا ينسى العالم أبداً أن الأسد، سيبقى مجنوناً، حتى لو وصل لسن 39 عاماً، تحيا برشلونة”.