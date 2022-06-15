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إسرائيل تكشف عن اتصالات تجريها مع 3 وزراء خارجية عرب لا ترتبط بلادهم باتفاقيات معها

الخميس 16 يونيو 2022 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تكشف عن اتصالات تجريها مع 3 وزراء خارجية عرب لا ترتبط بلادهم باتفاقيات معها



القدس المحتلة / سما /

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، عن اتصالات يجريها مع 3 وزراء خارجية لا ترتبط بلادهم باتفاقيات مع إسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن لابيد قوله خلال لقائه مع صحفيين: "أتواصل مع ثلاثة وزراء خارجية لا تربط إسرائيل علاقات دبلوماسية مع بلدانهم"، دون تسمية هذه البلدان.

وتوقع لابيد وصول وزيري الخارجية المغربي ناصر بوريطة والإماراتي عبدالله بن زايد قريبا إلى إسرائيل، مرجحا أن تجري الزيارتين في غضون شهر أو شهرين.

وأشار الوزير الإسرائيلي، إلى أن نظيره المغربي سيفتتح سفارة بلاده لدى تل أبيب خلال الزيارة المرتقبة، مضيفا أن "المملكة العربية السعودية وإندونيسيا دولتان مستهدفتان لتعزيز العلاقات مع إسرائيل".

وكان لابيد قال إن في وقت سابق، العلاقات مع السعودية ستشهد تحسنا، مضيفا أن "الناس يفهمون بأن الجميع ينظر إلى السعودية، وحقيقة أن الرئيس الأمريكي سيطير إلى هناك مباشرة لها دلالتها الرمزية بأنه يوجد علاقة بين الزيارة والعلاقات"، بحسب قناة "آي24نيوز" الإسرائيلية.

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