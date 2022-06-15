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إصابة شابين بجروح عقب اعتداء مستوطنين عليهما شمال غرب نابلس

الخميس 16 يونيو 2022 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أصيب، اليوم الخميس، شابان من بلدة برقة شمال غرب نابلس، بجروح عقب الاعتداء عليهما من قبل مجموعة من المستوطنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت الشابين حاتم أحمد حسني دغلس، وقيس عماد سيف، اثناء عملها في ارض مجاورة لمنطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة، والقريبة من حاجز ثبته الاحتلال مؤخرا على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وأضاف ان الشابين أصيبا بجروح مختلفة، وجرى نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدا أن المنطقة تشهد انتشارا دائما للمستوطنين وبشكل يومي.

#نابلس #المستوطنين #بلدة برقة

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