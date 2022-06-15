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صور : إصابة 3 صيادين احداها خطرة برصاص الاحتلال في بحر غزة

الخميس 16 يونيو 2022 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور : إصابة 3 صيادين احداها خطرة برصاص الاحتلال في بحر غزة



غزة/ سما /

 أصيب 3 صيادين، اليوم الخميس، برصاص زوارق حربية إسرائيلية لاحقت مراكبهم قبالة سواحل مدينة غزة.


وبحسب مصادر محلية، فإن الصيادين الثلاثة أصيبوا بالرصاص المطاطي، خلال ملاحقة زوارق الاحتلال لمركاب الصيادين.

وأشار اتحاد لجان الصيادين، إلى أن زوارق الاحتلال أطلقت أيضًا الرصاص الحي وضخت المياه باتجاه مراكب الصيادين التي تم ملاحقتها على بعد 2 ميل فقط من الشاطئ، قبالة سواحل مدينة غزة، وشمال غرب القطاع.

من جانبه أفاد نقيب الصيادين، نزار عياش، اليوم الخميس، بأن ثلاثة صيادين، أصيبوا بالرصاص المعدني بالمطاط، جراء اعتداء زوارق الاحتلال عليهم في بحر مدينة غزة.

وأكد عياش في تصريح صحفي، أن الصيادين المصابين جراء اعتداء زوارق الاحتلال على مركبهم ببحر شمال القطاع هم: نصر علي بكر وصفت جراحه بالخطرة، ومحمد جابر بكر، ومحمد فخري بكر وحالتهما مستقرة.

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