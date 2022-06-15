وزيرة الصحة تفتتح قسم القسطرة المركزي بالمستشفى الأهلي في الخليل

رام الله / سما /

افتتحت وزيرة الصحة مي الكيلة، قسم القسطرة المركزي في المستشفى الأهلي في الخليل، بحضور محافظ الخليل جبرين البكري، ورئيس جمعية أصدقاء المرضى هدى النتشة.

وتفقدت الكيلة مختلف أقسام المستشفى للاطلاع على سير العمل وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الصحية الحكومية والأهلية والخاصة.

واجتمعت الوزيرة برؤساء الأقسام المختلفة في المستشفى بحضور مدير عام المستشفى يوسف التكروري، وأعضاء الهيئة الإدارية، ومدراء المستشفيات الحكومية ومدير الصحة في الخليل، للاطلاع على سير العمل وسبل تعزير الدعم.

وقالت الكيلة "لمسنا تطورا كبيرا في مراكز علاجنا الوطنية، وسنعمل على المزيد، من خلال بناء مراكز علاج وتوسعة الأقسام وإدخال المزيد من الخدمات الصحية، ورفدها بالكوادر، وصولا لتوطين الخـــــــــدمات العلاجية".

وأضافت: "في ظل مختلف أشكال الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومؤسساتنا الوطنية، وخاصة الصحية، فإننا نعمل على المزيد من البناء والتطوير في القطاع الصحي الفلسطيني، بدعم الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وتوجيهات الحكومة".

وأضافت "رغم الحصار المالي الذي يحاول الاحتلال فرضه علينا، وانقطاع الكثير من المساعدات الدولية، وأثر ذلك الكبير على القطاع الصحي الفلسطيني ككل، فإن صمودنا واستمرارنا في العمل والتطوير يزيدنا إصرارا على المضي قدما بجهود كافة الشركاء والداعمين فلسطينيا وعربيا ودوليا".

وعادت وزيرة الصحة عددا من الجرحى بفعل اعتداءات الاحتلال على المواطنين في الخليل، وأكدت أن كافة مراكز العلاج الفلسطينية تعمل بروح واحدة لخدمة أبناء شعبنا وتقديم الواجب الإنساني لهم.

من جهته، أكد محافظ الخليل على الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف المؤسسات الصحية في محافظة الخليل لتقديم الخدمات العلاجية لأبناء شعبنا في المحافظة والمناطق النائية والمناطق المهددة بالاستيطان ومناطق (ج)، ومنطقة H2 في مدينة الخليل.

وقالت رئيسة جمعية أصدقاء المريض، إن المستشفى الأهلي يشكل جسر شراكة حقيقية مع المشافي الحكومية في المحافظة، ونحن جميعا نعمل من أجل خدمة أبناء شعبنا، وأن أي تطوير في أي مؤسسة وطنية حكومية أو أهلية أو خاصة، يشكل داعما حقيقيا في بناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".

من جهته، أشار التكروري، إلى أن قسم القسطرة المركزي الذي تم افتتاحه، سيضيف قفزة كبيرة في جودة الخدمة العلاجية المقدمة لأبناء شعبنا نحو توطين الخدمات العلاجية.

وبين ان القسم يضمة ثلاثة أجهزة قسطرة، جهازا ثنائي الرأس لقسطرة قلب الأطفال والقسطرة الدماغية، وجهازين أحاديي الرأس لإجراء القسطرة القلبية والطرفية.