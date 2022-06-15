رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها خبر هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلين في القدس واخطار سبعة أخرى ومحل تجاري بالهدم شرق يطا.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يختتم زيارته لنيقوسيا بلقاء رئيس أساقفة قبرص

- الاحتلال يهدم منزلين في القدس ويخطر سبعة أخرى ومحلا تجاريا شرق يطا

- الأسير المريض جمال زيد يتوقف عن غسيل الكلى احتجاجا على تمديد اعتقاله الإداري

- "حماس" تستولي على قطعة أرض تابعة لأسر الشهداء وتختطف رئيس جامعة فلسطين

- اللجنة السياسية في "الوطني": رفض الحلول البديلة عن الدولة المستقلة وعاصمتها القدس

- محكمة الاحتلال تؤجل النظر بقضية عبد الرحمن قاسم الذي استشهد برصاص الاحتلال

- شكري يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة تطورات القضية الفلسطينية

- تركيا تلغي شرط إبراز فحص سلبي أو شهادة تطعيم عند دخول أراضيها

- منظمة غير حكومية: 80% من أطفال غزة يعانون من ضائقة نفسية

- لازاريني: لا أحد يستطيع تغيير تفويض "الأونروا" وبرامجها مستمرة الى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين

* "الأيام":

- الرئيس يختتم زيارته الرسمية الى قبرص

- جرافات الاحتلال تهدم منزلين في القدس ووقف بناء سبعة منازل ومنشأة في سلفيت

- واشنطن تطالب إسرائيل بالامتناع عن إجراءات تصعيدية قبل زيارة بايدن

- الاحتلال يرجئ هدم منزل الشهيد رعد فتحي خازم من مخيم جنين

- موسكو تندد بالسماح "ببيع" مبان للكنيسة الارثوذكسية في القدس لمستوطنين يهود

- مستوطنون يعتدون على مواطن بغاز الفلفل وسط حوارة

- محكمة إسرائيلية تدين الأسير محمد الحلبي بـ14 تهمة

- لابيد: لن تكون هناك قفزة كبيرة في العلاقات مع السعودية

- السماح بتقديم خدمات الداخلية لسكان القدس الشرقية في كل مكان

- الخارجية الفرنسية تؤكد متابعتها لوضع المعتقل المقدسي صلاح الحموري

- منظمة دولية: 80% من أطفال القطاع يعانون من ضائقة نفسية

- روسيا: التبريرات الإسرائيلية لقصف مطار دمشق "غير مقنعة"

- العراق: مقتدي الصدر يعلن انسحابه من العملية السياسية

* "القدس":

- واشنطن تطالب إسرائيل بعدم التصعيد قبل زيارة بايدن

- اعتداءات واعتقالات في الضفة

- هدم منزل واخطارات في عدة مناطق

- مشروع قانون إسرائيلي لفرض السيادة على الضفة

- رفض اقتراح أميركي لعقد لقاء مشابه لاجتماع النقب التطبيعي

- موسكو تتهم كييف بمنع اجلاء المدنيين

- حملة لنتنياهو ضد مرشح غانتس لرئاسة الأركان

- روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية استهداف مطار دمشق الدولي