شرطة الاحتلال ترفض نشر نتائج التحقيق بالاعتداء على جنازة أبو عاقلة

القدس المحتلة / سما /

أنهت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس تحقيقها الداخلي حول اعتداء عناصرها على نعش الشهيدة أبو عاقلة، بعد أن اقتحمت المستشفى "الفرنسي" في القدس المحتلة، قبل أن تعتدي على المشاركين في مسيرة تشييع جثمان الشهيدة الصحافية.

ولم تنشر شرطة الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل تحقيقاتها الداخلية وفرضت تعتيما حولها بدعوى أنه "تحقيق عملياتي"، غير أنها أوردت تعليق مفتشها العام، شبتاي، على التحقيقات.

وقال شبتاي: "موكب جنازة الصحافية شيرين أبو عاقلة كان حدثا معقدا"، وأضاف "لا يمكن أن نبقى غير مبالين إزاء الصور القاسية (للاعتداءات) وعلينا التحقيق حتى لا يتم التجاوز بحق هذه الأحداث الحساسة مثل هذه بعنف من قبل المشاغبين واحترام المقام".

وأضاف "بتوجيهاتي، حققت الشرطة في سلوك القوات في الميدان، بهدف استخلاص الدروس وتحسين الأداء العملياتي لحوادث مماثلة في المستقبل. أنا أثق بعناصر الشرطة الذين سيواصلون أداء عملهم بأمانة من أجل سلامة الجمهور بأسره".