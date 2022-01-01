  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويصادر 100 ألف شيكل بالخليل

الخميس 16 يونيو 2022 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويصادر 100 ألف شيكل بالخليل



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات في مناطق مختلفة بالضفة، إذ تمركزت المداهمات بمحافظتي الخليل وطولكرم، وتخللت المداهمات تفتيشات للعديد من المنازل وإخضاع ساكنيها لتحقيقات ميدانية والعبث بمحتويات، وكذلك سلب مبالغ ماليه من السكان، تحت ذريعة "الإرهاب".

ووفقا لنادي الأسير، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وخلال مداهمات لقوات الاحتلال في مدينة الخليل، اعتقلت القوات مطلوبا يشتبه في ضلوعه بنشاطات مسلحة، وضبطت أسلحة ووسائل قتالية، كما قامت قوات الاحتلال بمصادرة مبالغ مالية تفوق 100 ألف شيكل، بذريعة أنها مخصصة لتمويل نشاطات "إرهابية"، على حد زعم جيش الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان أمجد الهشمري وإسلام أبو شنب ومحمد أبو ليفة بعد اقتحام الحي الشرقي بمدينة طولكرم.

ومن محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال محمد رجب جمعة، وأحمد عبد الفتاح جمعة من بلدة كفر قدوم.

واعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها، في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال، وسيم وليد سلامة، وتسليم تبليغ لمراجعة مخابراتها لمحمد فواز مشايخ من مخيم عايدة.

وفي ساعات متأخرة من الليل، اقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة الخليل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

وقال مواطنون إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باب الزاوية، واعتلت أسطح المحال التجارية، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: النيابة العامة توضح اسباب توقيف عضو مجلس إدارة جامعة فلسطين د. سالم صباح

الاقتصاد بغزة تتحدث عن ارتفاع أسعار المواصلات في غزة خلال الفترة القادمة

لهذا السبب .. رئيسة المفوضية الأوروبية هددت بالغاء الاجتماع مع بينت

حادثة أثارت لغزًا كبيرًا.. طائرة صغيرة تخترق أجواء 6 دول من”الناتو” دون إذن ويختفي ركابها

هارتس :تركيّا ستنضّم للحلف الدفاعيّ-الإقليميّ ضدّ إيران بقيادة بايدن ..

اللجنة المشتركة للاجئين تبارك لـ"المسحال" رئاسة اتحادات موظفي الاونروا

بعد منعه في دول عربية بسبب “المثلية”.. فيلم موجه للأطفال سيعرض في المغرب وسط انتقادات

الأخبار الرئيسية

الاتحاد الأوروبي: ما يتعرض له المعتقل الحلبي يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة

"واللا" العبري : واشنطن تطالب إسرائيل بالامتناع عن إجراءات قد تشعل فتيل التصعيد قبل زيارة بايدن

لازاريني : لن يقوم احد بمهام الاونروا ونقاتل من اجل الحفاظ على الخدمات للاجئين الفلسطنيين

لبيد: زيارة بايدن ستصنع السلام بين إسرائيل والسعودية

القناة 13 : منظومة أمنية اسرائيلية جديدة لتنسيق وتحليل المعلومات الاستخبارية ...

الاتصالات الفلسطينية