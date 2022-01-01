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القواسمي خلال إستقباله وفدا أمريكيا : الدولة الفلسطينية ركيزة الأمن والإستقرار في المنطقه

الأربعاء 15 يونيو 2022 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي خلال إستقباله وفدا أمريكيا : الدولة الفلسطينية ركيزة الأمن والإستقرار في المنطقه



رام الله/سما/


إستقبل أسامه القواسمي عضو المجلس الثوري لحركة فتح وعضو الجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفدا أمريكيا رفيع المستوى من أصول لاتينية، حيث وضعهم في صورة الإعتداءات المتواصلة على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، والعملية الممنهجه التي تقوم بها إسرائيل لمنع قيام دولة فلسطين، وأن قيام الدولة الفلسطينية هو ركيزة الأمن والإستقرار في المنطقة

وأكد القواسمي للوفد إن سعي إسرائيل للهروب من الحلول السياسية المستندة للقانون الدولي والقفز عن حقوق شعبنا بالتطبيع وطرح الرواية التاريخية أو الدينية لتعقيد المشهد هو دليل واضح على إصرارها على تعميق الإحتلال ونظام الابارتايد والفصل العنصري كما جاء في كافة التقارير الدولية والتي كان آخرها تقرير امنستي، مؤكدا لهم  أن الأمن لا يتحقق بهذه السياسات التي ثبت فشلها.


وتخلل القاء نقاشا معمقا حول استفساراتهم و رؤية القيادة الفلسطينية في الحل السياسي الممكن والمستند للشرعية الدولية.

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