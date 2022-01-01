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الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال قطاع غزة

الأربعاء 15 يونيو 2022 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شمال قطاع غزة



غزة/سما/

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع شمال قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شمال شرق بلدة بيت حانون أطلقوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق البلدة، وأجبروهم عنوة على الانسحاب من أراضيهم.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام شرق قطاع غزة وتحرمهم من العمل بأراضيهم الزراعية بأمن وسلام.

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